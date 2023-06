F. Inzaghi su Tonali: "Era uno con la faccia da capitano del Milan per i prossimi 10 anni"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Filippo Inzaghi ai microfoni di 'Radio 24' ha commentato l'imminente trasferimento di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle: "Quando si perde un talento italiano per l'estero è sempre un dispiacere. Poi Tonali per me era uno con la faccia da Capitano del Milan per i prossimi 10 anni: non conosco le dinamiche, non mi va di addentrarmi e penso che per un giocatore andare all'estero sia importante per la crescita, per la lingua e per diverse abitudini. Mi dispiacerebbe sicuramente, da milanista. Vedo in lui un giocatore forte ma se la società lo farà vuol dire che poi metterà in piedi un mercato all'altezza".

Davvero le bandiere non esistono più?

"Non lo so, io ci credo ancora, credo ancora che possano esistere. Anche io quando ero al Milan, dopo il 2007, ricevetti tante offerte dall'estero, soprattutto dagli USA. Ma io ho sempre preferito l'amore della mia gente ai soldi: per me era il massimo giocare al Milan e mi auguro che ancora esistano questi giocatori, sinceramente".