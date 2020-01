F. Venza (Rhodense): "Ibra ha una forma fisica strepitosa"

Filippo Venza, difensore classe 1996 della Rhodense, è stato intervistato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. Il giovane ragazzo ha avuto una partita molto difficile, siccome ha dovuto marcare per 90 minuti Zlatan Ibrahimovic: "Sin da bambino sono un tifoso juventino, ho fatto in tempo a godermi il primo Ibra con Capello e Del Piero. Da quando il mister ci ha detto che avremmo sfidato il Milan in amichevole, ho passato le giornate sperando che le visite di Zlatan fossero il 2 invece che il 5. È andata bene, e mi sono portato a casa la sua maglia. Ora devo trovare un posto dove nasconderla, è un cimelio troppo prezioso. La forma fisica è strepitosa, è sempre la solita forza della natura. Sarà che loro sono professionisti, ma non sembrava un 38enne fermo da 3 mesi. In campo già gestiva alla perfezione i suoi, spiegava a Bonaventura e Paquetà come voleva che pressassero gli avversari, dialogava molto con le mezzali e Calhanoglu, cercando spesso la sponda. Il gol? Cross rasoterra dalla destra, l’ha dovuta soltanto spingere in rete. Poi per carità, tanta roba! Assist, colpi di tacco, veli e altre magie con la sua classica semplicità. Tre-quattro volte mi ci sono trovato corpo a corpo: è inutile raccontarti com’è andata...”,