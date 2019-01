FA Cup, Fabregas lascia il campo in lacrime in Chelsea-Nottingham Forest

Il Chelsea ha giocato oggi contro il Nottingham Forest in FA Cup, vincendo il match per 2-0. Maurizio Sarri ha deciso di richiamare in panchina Cesc Fabregas a cinque minuti dalla fine della partita, concedendo allo spagnolo, che è uscito in lacrime dal campo, una standing ovation dagli oltre 40 mila tifosi presenti a Stamford Bridge. L'ex Arsenal e Barcellona ha giocato oggi la sua ultima partita nello stadio dei Blues, visto il suo sempre più vicino trasferimento al Monaco.