Fabbri da 4 in pagella per la Gazzetta: il primo giallo per Giroud non c'è, ammonizione severa per Tonali. Holm graziato

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport commenta la direzione arbitrale di Fabbri e dei suoi assistenti, assegnandogli un bel 4 in pagella. Oltre al lunghissimo check - circa 4 minuti - per il gol di Theo Hernandez, al 30' Holm viene graziato dopo un fallo tattico su Brahim. Sul rosso a Giroud: ingenuità del francese, ma il primo giallo non c'è. Severa l'ammonizione per Tonali nel finale.