Fabio Capello: "La Roma a San Siro ha sofferto. Anche per gli spalti vicini al campo"

A pochi minuti da Milan-Roma, il grande doppio ex Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di <i>Sky</i>:

"Atmosfera eccitante in tutta Milano. Per il Milan è una notte fondamentale per aggiungere un trofeo la nostra bacheca. Dico nostra perché ho partecipato a mettere in bacheca qualche coppa. Partita di grande livello e speriamo anche lo sia a livello calcistico".

Da ex Roma come ricorda le trasferte a San Siro?

Erano partite difficili. La Roma ogni volta che veniva a San Siro ha sempre sofferto, anche perché senti i tifosi vicini agli spalti mentre alla Roma sono abituatii all'Olimpico col pubblico lontano. Ricordo dopo una sconfitta che dissi: 'sono contento'. Tutti mi guardarono esterrefatti, ma continuai: 'Sono contento perché ho capito che possiamo vincere il campionato, ho visto che abbiamo lo stesso valore di una squadra così forte. Dipende solo da noi. E ci siamo riusciti".

Lei ha lanciato De Rossi calciatore. Stasera è alla prima a San Siro da allenatore. Cosa si aspetta?

"Il Milan si conosce di più. Pioli può mettere in campo una tattica, una partita conoscendo tutto dei propri calciatori, a differenza di De Rossi. Sono curioso di vedere come preparerà la partita e lo reputo già allenatore. Nella mia testa i centrocampisti/registi sono già pronti per allenare. Sono curioso di sapere come affronterà la corsia sinistra del Milan, se riuscirà a bloccarla e a mttere in difficoltà i centrali del Milan che potrebbero essere il pubnto debole dei rossoneri".