FagiolI: "Su di me scritte tante falsità per mettermi in cattiva luce, presto parlerò"

"Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono di me giornali, persone, solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità... o forse meglio, per conquistare due visualizzazione in più. Presto parlerò".

Così il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Fagioli ha patteggiato con la Procura FIGC: un anno di squalifica per il giocatore, 7 effettivi senza campo e 5 invece di rieducazione, con Fagioli che girerà l'Italia per raccontare i suoi errori.