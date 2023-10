Fagioli, Tonali e Zaniolo: ecco cosa rischiano i tre calciatori azzurri

vedi letture

Un nuovo scandalo sulle scommesse ha sconvolto il calcio italiano. Per ora i calciatori ufficialmente coinvolti (da capire in che termini) sono tre: Fagioli, Tonali e Zaniolo. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato cosa rischiano i tre giocatori.

Per prima cosa, non è detto che siano necessariamente squalificati: è stato aperto un fascicolo e il procuratore Chinè sta conducendo un'indagine proprio per capire se è stato violato l'articolo 24 che vieta le scommesse e prescrive l'obbligo di denuncia. Nel caso dovessero essere squalificati, la comma 3 del suddetto articolo parla di una squalifica non inferiore ai tre anni che può subire variazioni e modifiche in base ai patteggiamenti e a quanto gli indagati collaborano con la giustizia sportiva. Chiaramente se la squalifica dovesse essere attivata, sia per Tonali che per Zaniolo varrebbe anche in campo internazionale.