Fallisi commenta: "Nel nuovo trio di centrocampo del Milan ognuno è al posto giusto"

Contro la Roma, Pioli ha lanciato il suo nuovo centrocampo: a tre con Adli regista e Reijnders nuovamente mezzala, Loftus-Cheek con la possibilità di svariare anche dietro i tre attaccanti. Una soluzione che ha mostrato buona chimica e che potrebbe rivelarsi utilissima in questo periodo in cui Bennacer è impegnato con l'Algeria in Coppa d'Africa.

Marco Fallisi ne ha parlato sulla Gazzetta dello Sport: "Nel nuovo trio ognuno è al posto giusto: con Adli basso, Reijnders ha ritrovato le zolle da mezzala sinistra (l’olandese ha fatto anche il play, con Musah da interno), mentre Loftus è libero di inserirsi partendo dal centro-destra. Musah, più muscolare, resta un’opzione interessante a partita in corso: da subentrato, l’americano ha seminato il panico nell’area giallorossa e colpito un palo nel finale"