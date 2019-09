Fallo di mano, Casarin: "Con la volontarietà muore la ragionevolezza"

L'ex arbitro Paolo Casarin ha parlato del fallo di mano nel corso di un'intervista concessa al del Corriere dello Sport: "Con la volontarietà sta morendo la ragionevolezza. Se tu dici all’arbitro che il fallo di mano è sempre rigore, modifichi la relazione tra fallo e punizione. La punizione non può prescindere da un giudizio sulla condotta del calciatore. Se il fatto accidentale subisce la stessa sanzione di un fatto doloso, il calcio non è più ragionevole. In una parola il calcio non è più il calcio".