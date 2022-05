Fan token, Il gagliardetto della sfida con l'Atalanta sarà a firma di tifosi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan, nel corso di questa stagione, è sempre stato vicino ai suoi tifosi per ricambiare l'enorme affetto e sostegno che gli stessi stanno dando alla squadra. La società rossonera, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, ha lanciato molte iniziative con gli ormai celebri fan token, gettoni digitali in mano ai tifosi che possono partecipare a speciali concorsi o vincere premi. L'ultima trovata, in compartecipazione con Socios.com, è quella per la gara finale a San Siro contro l'Atalanta. I tifosi possessori dei token avranno la possibilità di scegliere una frase di sostegno da stampare sul gagliardetto del,a gara contro l'Atalanta. Questo, poi, sarà vinto dal fan che più velocemente lo riscatterà sulla piattaforma. Il gagliardetto sarà autografato.