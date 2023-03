Fassi (pres.Talleres) è sicuro: "Retegui è pronto per la Nazionale italiana e per la Serie A"

MilanNews.it

Per sapere di più su Mateo Retegui, attaccante del Tigre accostato al Milan negli ultimi giorni, la redazione di calciomercato.it ha intervistato Andres Fassi, presidente del Talleres, club nel quale il prodotto del vivaio del Boca ha giocato nel 2021. Ecco le sue parole: "Retegui è un giocatore dal grandissimo talento, negli ultimi anni è stato uno dei migliori giovani del calcio argentino. Abbiamo avuto l’opportunità di averlo in prestito secco dal Boca per una stagione. Ha avuto una evoluzione incredibile, adesso è il capocannoniere della Liga argentina con sei in gol sei partite realizzati con la maglia del Tigre. Può giocare nella Nazionale italiana senza alcun problema, ha tutte le capacità per farlo, avrà un grande rendimento.