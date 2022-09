Fassone: "Molto bello vedere Milan e Napoli in cima. I rossoneri appaiano più solidi"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Fassone, ex dirigente dei rossoneri: “È molto bello vedere Milan e Napoli insieme in cima alla classifica, anche se è presto. Il percorso del Napoli mi piace molto perché c’è il romanticismo della proprietà italiana, che man mano va a crescere, mentre il Milan aveva un eredità pesantissima come quella di Berlusconi ma adesso sembra un club rigido che crede in se stesso. Sarà una gran bella partita, ma è presto per dire partita scudetto. Per quello che abbiamo visto fino ad oggi, sembrano essere le due squadre che hanno le credenziali per poter andare più avanti possibile. Il Napoli è solido, se riesce a essere continuo arriverà fino in fondo. Il Milan appare più solido perché ha delle figure come Ibra; Giroud e Maldini. Devono essere bravi i preparatori a preparare la gara, sono curioso di vedere gli allenatori come abbiano strutturato la preparazione per questi due campionati in uno. È possibile che dopo i campionati del mondo assisteremo a un campionato diverso. In questo momento l’essere squadra saprà sopperire all’assenza di Osimhen e Leao, la loro assenza si vedrebbe più in altre squadre e assisteremo a una partita molto bella”.