Favola Bennacer, con il Monza si gioca una maglia da titolare

Ismael Bennacer non ha vissuto certamente il 2023 che si aspettava: il suo anno si è bruscamente interrotto a maggio, quando nel corso della semifinale di andata di Champions League, il suo ginocchio ha fatto crac. Nonostante un infortunio grave e i tempi lunghi per la riabilitazione, l'algerino si è messo subito al lavoro dopo la riabilitazione ed è tornato, anche in anticipo rispetto a quanto immaginato.

Bennacer è tornato in campo contro la Frosinone, a San Siro, il giorno dopo il suo compleanno: già così una bella storia. Ora, dopo i minuti messi insieme anche con l'Atalanta, c'è un nuovo capitolo da scrivere per il centrocampista rossonero. Per la Gazzetta dello Sport, infatti, Bennacer si candida a una maglia da titolare per la gara di domenica contro il Monza.