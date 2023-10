Favorito per lo scudetto? Zambrotta: "Milan e Juve alla pari. I rossoneri giocano bene"

Gianluca Zambrotta, grande doppio ex di Milan e Juventus, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport in vista del big match di domenica sera. Questa la sua risposta alla domanda su chi è favorito per lo scudetto: "Milan e Juventus alla pari. La Juve perché effettivamente ha più tempo per preparare le partite, il Milan perché è partito forte e gioca bene. L’Inter ha avuto un paio di battute di arresto, mi convince meno.

Inter, Milan e Juve sono le squadre che stanno facendo meglio, assieme alla Fiorentina che gioca molto bene. Senza coppe, ci sono un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio: hai più tempo per lavorare e per recuperare dagli infortuni, magari dando qualche giorno libero prezioso. Lo svantaggio: giocare in coppa tiene alte concentrazione e mentalità"