Febbre da Champions, già esauriti i 3000 biglietti per il ritorno con gli Spurs

La Gazzetta dello Sport qeusta mattina riporta che i 3000 biglietti per il settore ospiti del Milan al Tottenham Hotspur's Stadium per il ritorno degli lottavi di Champions League l'8 marzo, sono già tutti esauriti. I sostenitori rossoneri arriveranno da diverse parti di Italia ma anche da Londra dove è attivo un Milan Club molto grande che già in ottobre, in occasione della sfida al Chelsea, organizzò un evento con Nesta e Massaro. Viste le tante richieste è possibile che i tifosi del Milan possano ritrovarsi anche in altri settori dello stadio.