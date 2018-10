Fedele: "Biglia può essere il mastice che tiene insieme difesa e centrocampo, a patto che non debba svolgere i compiti degli altri"

Il giornallista del Corriere dello Sport, Furio Fedele, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato così di Biglia: “L’anno scorso e all’inizio di questo ero stato molto severo nei confronti di Biglia. In passato si era dimostrato un giocatore eccellente, non sprecava mai un pallone e rendeva prezioso ogni pallone. Nella Lazio ha avuto un’evoluzione ma nel Milan al primo anno non stava bene fisicamente. Biglia mi è piaciuto molto contro la Roma, dove ha giocato più in posizione difensiva. È il mastice che può tenere insieme difesa e centrocampo, a patto che non debba svolgere anche il lavoro di altri”