Fedele: "Voglio vedere un Milan più spregiudicato. Contro Inter e Betis le peggiori partite dei rossoneri"

Furio Fedele, ospite negli studi di Milan Tv, ha parlato così del momento del Milan: “Castillejo ha sempre giocato non nel suo ruolo. La campagna acquisti è positiva per quello che si è visto, poi se un calciatore è infortunato o Bakayoko fatica ad inserirsi ci può stare. Castillejo merita coraggio e mi ha sorpreso contro la Roma quando dopo tre minuti già esaltava San Siro. Aspetto la valorizzazione di questi calciatori ma molto più coraggio da tutti. Voglio vedere un Milan più spregiudicato, non voglio più vedere il Milan del derby o quello spaesato del Betis. Sono state le peggiori partite che non devono lasciare traccia”