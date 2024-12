Federcalcio Brasile rinnova con Nike, 100 milioni all'anno

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - La federcalcio brasiliana (Cbf) ha ufficializzato il prolungamento fino al 2038 dell'accordo che la lega allo sponsor tecnico Nike, e che era in scadenza nel 2026. In virtù di questa estensione contrattuale di 12 anni, la Cbf riceverà cento milioni di dollari (circa 95 milioni di euro) all'anno più bonus legati al raggiungimento di di determinati obiettivi. Come quantità complessiva di denaro, un totale di un miliardo e 200 milioni di dollari (circa un miliardo e 100 milioni di euro), si tratta di una cifra record per il calcio delle nazionali, mentre per quanto riguarda la cifra annuale, è di poco inferiore ai 100 milioni di euro che sempre la Nike pagherà alla federcalcio della Germania a partire dal 2027 e per una durata di sette anni.

Tanto per fare un paragone con l'Italia, l'attuale accordo che lega le squadre azzurre all'Adidas è di 35 milioni di euro all'anno più eventuali bonus, di poco inferiore a quello dell'Inghilterra, che dal proprio sponsor tecnico (ancora Nike) prende 37 milioni di euro, sempre all'anno. (ANSA).