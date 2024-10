Federcalcio Ucraina: "Morto al fronte l'ex calciatore Bogachev"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - La Federcalcio ucraina ha annunciato che Dmitry Bogachev - ex calciatore di Sumy, Victoria Nikolaevka, Trostyanets e con una esperienza nell'Orleta in Polonia - è morto al fronte nel corso della guerra con la Russia. Bogachev, 32 anni, ha anche giocato per l'Under 20 dell'Ucraina. Dopo l'inizio di un'invasione, Bogachev ha combattuto nella zona della fonderia Avdeevka. (ANSA).