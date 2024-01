Federcalcio ucraina, Shevchenko nuovo presidente. Il messaggio social del Milan

Andriy Shevchenko è ufficialmente il nuovo presidente della Federcalcio ucraina dopo aver ottenuto 93 presenze sui voti di 94 delegati. Successo, questo, festeggiato anche dal Milan, che con un post sui propri canali social si è congratulato con l'ex attaccante dicendo: "Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Andriy Shevchenko".

Con quest'elezione Shevchenko compie un altro passo importante della sua carriera con la Nazionale Ucraina, visto che dopo esserne stato capitano e commissario tecnico ne è ora addirittura il presidente.

Congratulations and the best of luck to Andriy Shevchenko who has been elected president of the Ukrainian Association of Football! 🇺🇦



