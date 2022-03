'Fedi', su Dazn si svela l'anima calcistica delle città

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - La passione calcistica come chiave per leggere un territorio e le sue tradizioni. E' l'obiettivo del programma di Dazn dal titolo 'Fedi', che ha avuto come prima tappa Bologna e che ora passa a Firenze, in una serie già disponibile. Fede calcistica e tradizione si intrecciano in una narrazione che ripercorre, attraverso testimonianze speciali, le emozioni e i ricordi dei tifosi locali, da quelli più celebri al popolo della curva, ai cittadini che ricordano come le loro vite siano state spesso scandite dagli eventi calcistici. Ogni episodio è accompagnato da una colonna sonora realizzata partendo dai suoni della città, che si uniscono alla musica originale composta dal leader dei Planet Funk, Alex Uhlmann. Firenze, la città del giglio e della viola. apre prospettive uniche in questo racconto, attraversata com'è da passioni forti e divisive, come l'orgoglio di rappresentare una tra "le città più belle del mondo", la rivalità eterna con la Juve, la malinconia per le occasioni perse e i rimpianti per i campioni "rubati" dalle grandi. Il viaggio a Firenze comincia con le parole di Pupo ma tra gli altri altri protagonisti della puntata ci sono Borja Valero, Alberto Orzan, campione d'Italia con la Fiorentina nel 1956, e il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt. (ANSA).