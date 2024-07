Fedriga: "Sì al patrocinio per la partita Italia-Israele"

(ANSA) - TRIESTE, 26 LUG - "Con soddisfazione e orgoglio la Regione Friuli Venezia Giulia patrocinerà la partita Italia-Israele, come avviene regolarmente per eventi internazionali di questa rilevanza. La decisione, già annunciata, è ora concretizzata dando risposta positiva alla richiesta della Federazione italiana gioco calcio ed è stata assunta con la convinzione che, nello sport, non debba esserci spazio per alcun tipo di discriminazione". Lo ha detto il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga confermando la disponibilità dell'amministrazione regionale.

La partita, valida per la Nations League, è in programma il 14 ottobre allo stadio di Udine e il sindaco Alberto Felice De Toni (centrosinistra) aveva negato il patrocinio considerando l'evento "divisivo". (ANSA).