Feeling con il gol? Loftus: "Torno a giocare come mi piace: spero di segnare di più"

Ruben Loftus-Cheek è intervenuto direttamente dalla pancia dell'Allegiant Stadium di Las Vegas, questa notte teatro della sfida amichevole tra Milan e Barcellona, e ha parlato in conferenza stampa anche del feeling con il gol che si augura di ritrovare in questa stagione: "Nel 2018/19 ho segnato 10 gol al Chelsea con Sarri in panchina, perché occupavo una posizione più avanzata e questo mi permetteva di essere più presente in zona gol.

Poi, per via di qualche infortunio e per il fatto di aver giocato più arretrato, ho un po' perso il feeling con il gol, ma quest'anno ho la possibilità di tornare a giocare come mi piace e spero a segnare di più"