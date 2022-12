Femminile, -6 alla fine del campionato: il calendario completo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 2022 del Milan Femminile di mister Ganz si è concluso con una vittoria di misura contro il Sassuolo, che porta le rossonere a quota 19 punti e il quinto posto in classifica. Una stagione non delle migliori, ma la bese sono state messe per fare bene in futuro. Questo il calendario completo fino al termine del campionato:

13° giornata, ritorno 14-15/01: Parma-Milan

14° giornata, ritorno 21-22/01: Milan-Sampdoria

15° giornata, ritorno 28-29/01: Inter-Milan

16° giornata, ritorno 04-05/02: Milan-Juventus

17° giornata, ritorno 11-12/02: Pomigliano-Milan

18° giornata, ritorno 24-25/02: Como-Milan