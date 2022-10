Femminile, Figc ed eBay siglano una partnership triennale

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - La Figc - nella sua Divisione Calcio Femminile - ed eBay iniziano insieme un percorso comune: il brand sarà il nuovo premium partner del campionato di Serie A femminile per le prossime tre stagioni, nonché di Coppa Italia e Supercoppa. "Il calcio femminile", spiega il presidente federale Gabriele Gravina, "è in crescita costante: sono felice che eBay abbia deciso di investire nei valori in cui crediamo, ossia condivisione, rispetto e fair play. I club femminili e il mondo federale sposano oggi un progetto comune, per continuare con eBay questa rivoluzione culturale, questo nuovo umanesimo". La presidente della Divisione Calcio Femminile FIGC, Ludovica Mantovani, è entusiasta dell'accordo: "Per noi è un anno particolare, il primo di professionismo. Siamo orgogliose delle nostre ragazze, unite in campo ma diverse tra loro nel percorso di studi. Perciò ringrazio eBay che ha deciso di supportare la crescita del movimento". L'accordo di oggi si sublima nell'eBay Values Award, riconoscimento che sarà assegnato ogni mese alla calciatrice delle 10 squadre di Serie A che "più si sarà distinta dentro e fuori dal campo per i propri valori", spiega la general manager di eBay, Alice Acciarri. Inoltre il premio mette a disposizione delle atlete percorsi formativi progettati e svolti da SDA Bocconi School of Management di Milano e dal prof. Dino Ruta, direttore dello Sport Knowledge Center. Infine eBay tramite la partnership odierna, supporterà l'Assocalciatori nell'organizzazione di 'Facciamo la formazione', il programma di sviluppo delle competenze riservato alle calciatrici del massimo campionato. "Orgogliosi di avere al nostro fianco FIGC ed Ebay nel primo percorso congiunto di formazione dedicato alle calciatrici di A", conclude Umberto Calcagno, numero uno dell'AIC. (ANSA).