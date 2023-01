Femminile, Gama: "Il professionismo ci permette di giocare con tutele"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuta a "Timeline" su Rai 3, il capitano della Juventus e della Nazionale italiana femminile, Sara Gama, ha commentato: "Il professionismo? Prima di noi tante generazioni ci hanno provato ma serviva il contesto favorevole che un po’ è arrivato ed un ‘po’ abbiamo creato. Importante perchè ci permette di giocare con delle tutele - riporta TuttoJuve.com. Si tratta non solo di stipendio che non è cambiato ma di basi come pensione, inail, maternità completa in modo che ognuno possa lavorare in maniera serena".

Poi continua: "Il sacrificio nel calcio? L’ingrediente principale che ti fa apprezzare cosa hai raggiunto. Non credo che abbia lo stesso gusto una cosa raggiunta facilmente. Si fanno quando una cosa per te vale, quando hai passione per fare qualcosa ti accorgi a posteriori dei sacrifici fatti, è la via per raggiunger equello che ti piace fare e gli obiettivi che hai. Io un modello? Ci sono arrivata naturalmente, non era un obiettivo, tutte noi abbiamo imparato negli ultimi anni il fatto che improvvisamente abbiamo avuto rilevanza e visibilità e ci siamo trasformate".