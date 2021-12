Femminile, Gravina: "Playoff? Nessuna paura di dare una veste nuova"

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Non dobbiamo mai aver paura di dare al calcio una veste innovativa. È un errore che si sta commettendo in altre componenti. La divisione calcio femminile è una sorta di laboratorio, stiamo toccando con mano questi nuovi format", lo ha detto Gabriele Gravina durante la presentazione della Supercoppa Femminile parlando del sistema delle Final Four che verrà adottato. "È fondamentale pensare a formule innovative - ha proseguito il presidente della FIGC - Per me l'idea del playoff che concluda la stagione ordinaria credo sia tra le cose più belle che si possa offrire". (ANSA).