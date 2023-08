Fenerbahce in pressing per Krunic: il Milan non lo ritiene sul mercato

vedi letture

Come riporta Tuttosport, il Fenerbahce è in forte pressing su Rade Krunic, con l'ausilio del connazionale Dzeko. Il bosniaco piace molto al club al turco e il giocatore è attratto dalla ricca proposta messa sul piatto. Il Milan, però, su richiesta di Pioli, non lo ritiene sul mercato.

Il giocatore ha iniziato la pre-stagione da titolare nel Milan, come vertice basso del nuovo centrocampo a tre studiato da Stefano Pioli. Ruolo che nel tempo ha imparato a fare, soprattutto per fare filtro davanti alla difesa, ma che deve sicuramente migliore. Per questo, i rossoneri, pensano anche ad altri profili per il centrocampo.