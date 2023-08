Fenerbahce, sfuma Krunic? Intanto i turchi prendono Fred dallo United

Sembra che si sia arrivati ad una conclusione, negativa, per quanto riguarda l'inseguimento del Fenerbahce per Rade Krunic del Milan.

Nei giorni scorsi i rossoneri hanno opposto grande resistenza rimanendo fermi sulle proprie posizioni e sulla propria valutazione, sui 13 milioni di euro, che i turchi non hanno raggiunto minimamente.

Ora il club turco, come riporta Fabrizio Romano su Twitter, hanno chiuso per un altro centrocampista: si tratta di Fred del Manchester United, preso a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro.