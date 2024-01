Fenucci il day after Milan-Bologna: "Ho parlato con Massa, non ha cambiato idea"

Il 2 a 2 di San Siro di ieri sera pare andare stretto non solo al Milan ma anche al Bologna, che a 24 ore dal triplice fischio recrimina ancora qualche dubbia decisione arbitrale. Il club rossoblù contesta infatti il rigore assegnato ai padroni di casa al 42' poi fallito da Giroud, che ha provocato l'espulsione prima di Thiago Motta e poi di qualche altro componente della panchina felsinea.

Intervenuto ai microfoni di gazzetta.it, l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha infatti detto: "Quel rigore e l’espulsione di Thiago? L’allenatore può incidere su ciò che controlla. Recentemente abbiamo fatto una riunione in Lega per il clima arbitrale che si è instaurato e abbiamo deciso di tenere i toni bassi: ho già detto ad inizio campionato in occasione di un episodio molto importante (il riferimento è al rigore non assegnato per fallo su Ndoye in Juventus-Bologna, ndr) che quando interveniamo sugli arbitri è per sensibilizzare il sistema a migliorare: l’oggettività fra arbitro e Var va ricercata. Dopo la gara ho parlato con l’arbitro Massa e lui ha ritenuto che la sua decisione fosse corretta: la rispettiamo ma credo fosse un episodio molto dubbio. L’errore zero è impossibile ma è anche doveroso da parte nostra confrontarsi con la Federazione per migliorare il sistema. Certo però che gli errori gravi, soprattutto quelli che riguardano la valutazione arbitro-var, debbano essere ridotti al limite e se possibile addirittura evitati”.