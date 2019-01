Ferguson torna in visita al Man United

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Per la prima volta dal 5 maggio scorso, quando venne operato in ospedale dopo un'emorragia cerebrale, e il conseguente lungo recupero, Sir Alex Ferguson si è recato in visita a Carrington. Si tratta del centro di allenamento del Manchester United di cui è stato 'sovrano' per 26 anni (durante i quali ha vinto 38 trofei). Il 77enne Ferguson era già stato invitato da Josè Mourinho ma non aveva potuto accogliere l'invito del portoghese in quanto ancora in cura. Nell'ultimo giorno dell'anno invece è andato, e ha trovato il suo ex allievo Gunnar Solskjaer, norvegese che proprio Ferguson fece acquistare al club dal Molde nel 1996. "Sir Alex si è divertito - ha detto Solskjaer secondo quanto riporta la Bbc - e ci ha detto delle belle parole. E' stato bello ritrovarlo. Lui sa che daremo tutto per lo United fino all'ultimo secondo in cui saremo in questo club".