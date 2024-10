Fernando Gago nuovo allenatore del Boca Juniors

(ANSA) - BUENOS AIRES, 15 OTT - L'ex giocatore argentino del Real Madrid Fernando Gago è il nuovo allenatore del Boca Juniors, il club dove aveva iniziato vent'anni anni fa come centrocampista. "Fernando sa che è a casa qui e siamo molto felici di averlo cpn noi" ha detto l'ex numero 10 Juan Roman Riquelme, oggi presidente del club di Buenos Aires. A 38 anni, Gago ha appena lasciato il club messicano Chivas Guadalajara e sostituisce Diego Martinez, dimessosi poche settimane fa dopo una stagione mediocre. L'esordio sarà sabato contro il Tigre, nel campionato argentino, dove il Boca occupa il decimo posto, a 12 punti dalla capolista Vélez, a dieci giornate dalla fine.

Ex nazionale con 61 presenze, Gago ha iniziato la sua carriera al Boca Juniors nel 2004 prima di firmare per il Real Madrid dove ha vinto due volte La Liga. Ha giocato anche nella Roma e nel Valencia prima di tornare in Argentina, al Boca (2013-2019), poi al Velez per un'ultima esperienza nel 2020. Campione olimpico nel 2008, era in campo nella finale del Mondiale 2014, persa contro la Germania. (ANSA).