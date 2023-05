Ferrara: "Magari tra Inter e Milan una va in finale e l'altra si qualifica"

MilanNews.it

Ciro Ferrara, ex giocatore del Napoli ora commentatore di Dazn, ha parlato degli obiettivi stagionali delle squadre milanesi, condividendo una probabilità nemmeno così remota considerando la situazione: "Se Inter o Milan raggiunge l’obiettivo della qualificazione in Champions Laegue hanno fatto un ottimo obiettivo, se non lo raggiungono non significa che hanno fallito. Il fallimento sportivo non esiste, anche perché poi una delle due magari arriva in finale con la possibilità di vincere".