Ferrara: "Milan ha condotto la partita con personalità, voto alto a tutti"

Ciro Ferrara ha commentato a DAZN la bella prestazione dei rossoneri di questa sera contro la Roma: “Immagino che questa squadra abbia ancora dei margini di miglioramento, passa attraverso l’ulteriore conoscenza tra i nuovi componenti. Oggi non trovi nessuno sotto la sufficienza, oggi voto alto a tutta la squadra per come sono venuti a Roma con personalità per giocarsi la partita. Hanno fatto e condotto la partita, sono stati bravi. Gli ultimi 5 minuti di pericoli corsi non devono far perdere di vista la prestazione fatta”.