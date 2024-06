Ferrè sul futuro di Leao: "Dipende da lui, da cosa vuole fare lui"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il match analyst Stefano Ferrè ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao e sul futuro che aspetta il numero 10 rossonero. Queste le sue dichiarazioni.

Dove lo vedresti bene Leao, al PSG ci sstarebbe bene?

"Dipende da lui, da cosa vuole fare lui, perché le critiche a Leao sono per le attese che una ha di Leao. Perché vedi fare a Leao delle cose talmente impressionanti che poi quando non gliele vedi fare per un po' ti irriti, poi quando lo vedi un po' indolente nel rialzarsi, nel rientrare, ti infastidisce. Quindi tutto sta nelle attese: Leao contro la Repubblica Ceca non è stato disastroso, però, da lui, in una partita del genere, qualche dribbling in più...Perché? Perché ha dimostrato di poter essere nell'élite del calcio mondiale".

Di Leao ha parlato anche Costacurta, che intervistato dai microfoni di Sportmediaset ha detto: "Leao è il giocatore più importante del Milan e spero che possa esserlo per tanto. È chiaro che deve continuare a migliorare. Quest'anno io credo che sia migliorato, non come tutti ci aspettavamo, ma si è migliorato".