Ferrero incontra Giampaolo,fumata grigia

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - "Ci siamo presi un bel caffè e ci rivedremo per capire meglio tra una settimana. Le percentuali io non le faccio, io faccio il presidente di una squadra di calcio. Tra una settimana saprete cosa sarà di noi". Così il n.1 della Sampdoria Massimo Ferrero all'uscita dall'incontro avuto poco prima delle 13 con il tecnico Marco Giampaolo in un hotel cittadino. All'incontro erano presenti anche il vicepresidente Antonio Romei e il ds Osti. Sul tavolo la decisione da parte del tecnico di proseguire l'avventura con il club. Nelle scorse settimane infatti Giampaolo aveva chiesto precise garanzie tecniche e un progetto ambizioso per restare. Ferrero avrebbe spiegato il suo programma e adesso tocca al mister decidere: "Ci rivedremo fra una settimana - ha detto Giampaolo -. Speranze per i tifosi? Il tifoso della Samp è unico". Dunque, si capirà meglio tra qualche giorno ma da quello che filtra pare che l'incontro si sia concluso con una sorta di 'fumata grigia'. La partita sul futuro di Giampaolo resta ancora aperta.