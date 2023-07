Ferrero sorprende ancora sulla cessione della Sampdoria: "Nessun accordo scritto"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - GENOVA, 15 LUG - "Non c'è alcun accordo scritto, soltanto la mia dichiarazione a Telenord in cui confermo di avere ceduto la Sampdoria a Radrizzani e gli faccio un in bocca al lupo". Proprio all'emittente televisiva ligure Telenord Massimo Ferrero, ex patron della Sampdoria, e' intervenuto per spiegare le ragioni del ricorso d'urgenza al tribunale delle imprese di Genova con l'obiettivo di inibire gli aumenti di capitale del club blucerchiato. Poi parla degli interessamenti per Ternana e Perugia: "Sono stato rimbalzato e anche attaccato dai tifosi delle due squadre perché attribuiscono a me la responsabilità del quasi fallimento della Sampdoria - ha detto Ferrero -, mentre io in realtà l'ho salvata rinunciando a tutto. Anche ai 7,5 milioni che mi spettano dai concordati ma la parte restante deve essere pagata. Anche a rate. Ma va saldata. Di fronte a questa inadempienza, non mi fermerò". E sui proprietari del club ligure Andrea Radrizzani (giunto oggi nel ritiro di Livigno) e Matteo Manfredi aggiunge: "Intendiamoci io di fronte a Radrizzani mi tolgo il cappello, ha portato a termine, con la collaborazione di Romei e Ienca, un'operazione geniale, sfilandomi la Sampdoria sfruttando la mutualità e il paracadute. Me lo sono fatto andare bene, a patto che, come mi è stato garantito a voce, venissero onorati gli impegni economici per i concordati. Ma per ora siamo fermi alle parole". Nessuna replica ufficiale dalla Samp che manifesta però il proprio disappunto pari a quello della tifoseria che sui social non ha preso bene l'iniziativa di Ferrero. C'è grande serenità da parte del club che confida nella decisione positiva del Tribunale sul piano di omologa della ristrutturazione del debito dopo lo sforzo finanziario importante fatto dalla nuova proprietà. Intanto domani primo test stagionale alle 17 con la Rappresentativa Valtellinese. In arrivo l'esterno sinistro del Cagliari Barreca nello scambio con Augello: ai blucerchiati anche 2 milioni di euro. (ANSA).