Ferrero, Vialli dia giusto valore a club

(ANSA) - GENOVA, 25 AGO - "Non vedo l'ora che questa telenovela finisca perché, in un modo o nell'altro, se non siamo d'accordo sul prezzo non si farà. Vorrà dire che i suoi investitori non amano la Sampdoria oppure vogliono fare gli affari. Gli affari nel calcio non si fanno mai". Lo ha detto il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a Sky Sport parlando della trattativa per la cessione della Sampdoria al gruppo di Gianluca Vialli dopo la lettera d'intenti sottoscritta in settimana. "Sarò molto felice se Vialli deciderà di parlare con gli investitori al suo fianco per dare il giusto valore alla Sampdoria, valore che non ho mai aumentato, anzi l'ho diminuito considerando il nome di Vialli e gli insulti che ho preso dai tifosi. Se i tifosi mi insultano vuol dire che mi vogliono bene. Però dico loro di avere un po' di decoro e amor proprio. Mi è dispiaciuto essere insultato davanti a un bambino di sei anni. Quello non è sport, non è passione, non è il tifoso della Sampdoria".