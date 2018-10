Ferri: "Cutrone è l'unico che ha avuto una reazione, molti giocatori in affanno"

Giacomo Ferri, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua in merito alla sconfitta del Milan in Europa League: "Le responsabilità l'allenatore se le deve prendere, ma ieri ho visto una squadra che non si è ripresa dopo il derby. Perdere un derby così lascia un po' l'amaro in bocca, ma ieri credevo di vedere una reazione, non c'è stata, molti giocatori erano in affanno sotto l'aspetto fisico. L'unico che ha avuto la reazione è stato Cutrone. quando è entrato la squadra è cambiata completamente".