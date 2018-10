Ferri: "Higuain ha bisogno di due esterni in forma, con una squadra spenta diventa difficile anche per lui"

Giacomo Ferri, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dei problemi di Gonzalo Higuain, troppo isolato contro il Betis: "Bonaventura uno dei migliori italiani nel suo ruolo, ma mi sembrava stanco fisicamente, per un attaccante diventa difficile se non vieni assistito, se è obbligato a tornare alla linea di metà campo è difficile. Ha bisogno di due esterni come Suso e Calhanoglu in forma, con una squadra come quella di ieri, molto spenta a livello fisico e senza esterni che possono dare palle agli attaccanti diventa difficile anche per lui".