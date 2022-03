Ferri: "Quello di oggi è stato un derby all'insegna degli errori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Secondo me è stato un derby all’insegna degli errori". Dagli studi di Mediaset, l’ex difensore Riccardo Ferri analizza lo 0-0 maturato in Coppa Italia fra Inter e Milan: "Sia in disimpegno, che sotto misura. Tanti ribaltamenti di fronte dovuti a situazioni tattiche sbagliate. Da Inter e Milan non ne avevamo mai visti così tanti in stagione. L’Inter ha fatto un passo indietro, ci sono dei segnali di stanchezza per alcuni giocatori che fin qui sono stati determinanti. L’Inter sta pagando un calo dal punto di vista fisico".