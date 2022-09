Festa: "A Gazidis un incentivo del 5-7,5% sulla plusvalenza di Elliott sul Milan"

MilanNews.it

Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, riferisce su Twitter che, in base al contratto con la lussemburghese Project RedBlack, Ivan Gazids, ad rossonero che ha il contratto in scadenza a novembre, riceverà un incentivo del 5-7,5% sulla plusvalenza di Elliott sulla cessione del Milan a RedBird (circa 20 milioni di euro). L'incentivo al dirigente sudafricano non arriverà dal club di via Aldo Rossi, ma dal veicolo lussemburghese che incasserà la plusvalenza per Elliott.