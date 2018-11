Festa dello Sport a Roma, presente Mattia Caldara: introdotto il modello Dual Career

Presente all'Università Luiss di Roma, questa sera il rossonero Mattia Caldara è stato ospite della Festa dello Sport. Davanti ad un centinaio di studenti, il difensore azzurro ha spiegato le difficoltà di affrontare una vita da atleta di Serie A con quella da studente universitario, frequentando il corso di Laurea Triennale in Economia e Management attraverso il LUISS Sport Academy.

L'occasione perfetta per parlare dell'introduzione del modello della Dual Career, già noto nei college anglosassoni e novità assoluta in campo italiano. Un percorso studiato ad hoc per aiutare le giovani promesse sportive a non abbandonare la carriera accademica, inseguendo il sogno del successo insieme a quello della laurea.