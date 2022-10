Festa Origi, primo gol in rossonero alla prima da titolare a San Siro

Contro il Monza è arrivata la prima partita da titolare per Divock Origi. In vista della trasferta con la Dinamo Zagabria, Stefano Pioli ha deciso di far respirare Olivier Giroud, mandandolo in panchina dall’inizio, dopo esser stato sostituito anzitempo con il Verona, e schierando dal primo minuto proprio l’attaccante belga che non ha deluso le aspettative realizzando un gol e un assist per la seconda rete di Brahim Diaz.