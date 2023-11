Festival del Calcio Italiano, dodicesima edizione. L'elenco dei premiati

Martedi 21 Novembre, al via il Festival del Calcio Italiano. Il Gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2022/2023, si appresta a vivere la sua dodicesima edizione affermandosi come uno degli eventi più attesi. Si è tenuta questa mattina, a Salerno, la presentazione ufficiale. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, quest’anno andrà di scena presso il Saint Joseph Resort di Salerno. Un premio diventato negli anni uno dei più importanti nel panorama nazionale. Una serata che si preannuncia spettacolare grazie anche all’ausilio dei diversi media partner, fondamentali nella realizzazione del format. Tante le stelle del nostro sport che verranno premiati per la stagione 2023-2023, dando lustro ai meriti sportivi ma non solo, gettando lo sguardo anche al vasto mondo mediale e della comunicazione. Confermata anche in questa edizione la premiazione dei Miglior 11 di A e B e C. Come ormai da qualche anno, ci sarà anche uno di assoluto prestigio che verrà attribuito proprio a TuttoMercatoWeb.com e TMW RADIO che per la sezione Media e Informazione si sono aggiudicati rispettivamente quello di Miglior Portale Sportivo e Miglior Redazione Sportiva Radio. Di seguito l'elenco completo dei premiati per l’edizione 2023:

SERIE A - BEST AWARDS – Stagione 2022/2023

Miglior Portiere dell’anno – Ivan PROVEDEL

Miglior Difensore dell’anno – Nicolò CASALE

Miglior Centrocampista dell’anno – Riccardo ORSOLINI

Miglior Attaccante dell’anno – Ciro IMMOBILE

Miglior Calciatore dell’anno – Giovanni DI LORENZO

Miglior Giovane Calciatore dell’anno – Fabiano PARISI

Miglior Gol dell’anno – Antonio CANDREVA

Miglior Procuratore dell’anno – Mario GIUFFREDI

Miglior Allenatore dell’anno – Luciano SPALLETTI

Miglior Giovane Allenatore dell’anno – Raffaele PALLADINO

Miglior Responsabile Settore Giovanile – Gennaro DELVECCHIO

Miglior Responsabile Area Scouting – Maurizio MICHELI

Miglior Club dell’anno – SSC NAPOLI

Miglior Presidente dell’anno – Aurelio DE LAURENTIIS

Miglior Dirigente Sportivo dell’anno – Pantaleo CORVINO

Miglior Direttore Sportivo dell’anno – Cristiano GIUNTOLI

Miglior Addetto Stampa dell’anno – Arturo MASTRONARDI

Miglior Team Manager – Matteo TAGLIACARNE

Miglior Club per aver giocato con più calciatori italiani – AC MONZA

Miglior Responsabile Comunicazione – Daria NICOLI

Miglior Arbitro C.A.N. Serie A e B – Fabio MARESCA

Miglior Arbitro VAR Lega Serie A – Massimiliano IRRATI

Miglior Giocatore Rivelazione dell’anno – Luca RANIERI

Miglior Esordiente dell’anno – Salvatore ESPOSITO

Premio Gestione Social – SALERNITANA

Premio alla Carriera – Faustino CANÉ

Premio Speciale – Antonio Pio IERVOLINO

Top 11 SERIE A

Miglior Portiere TOP 11 – Alex MERET

Miglior Terzino Destro TOP 11 – Pasquale MAZZOCCHI

Miglior Terzino Sinistro TOP 11 – Cristiano BIRAGHI

Miglior Difensore Centrale TOP 11 – Giorgio SCALVINI

Miglior Difensore Centrale TOP 11 – Federico BASCHIROTTO

Miglior Centrocampista Laterale Destro TOP 11 – Matteo POLITANO

Miglior Centrocampista Laterale Sinistro TOP 11 – Mattia ZACCAGNI

Miglior Centrocampista Centrale TOP 11 – Nicolò BARELLA

Miglior Centrocampista Centrale TOP 11 – Davide FRATTESI

Miglior Attaccante TOP 11 – Domenico BERARDI

Miglior Attaccante TOP 11 – Stephan EL SHAARAWY

Miglior Mister TOP 11 – Maurizio SARRI

SERIE B - BEST AWARDS – Stagione 2022/2023

Miglior Portiere dell’anno – Stefano TURATI

Miglior Difensore dell’anno – Federico BARBA

Miglior Centrocampista dell’anno – Michael FOLORUNSHO

Miglior Attaccante dell’anno – Matteo BRUNORI

Miglior Calciatore dell’anno – Giuseppe CASO

Miglior Giovane Calciatore dell’anno – Gabriele CAPANNI

Miglior Gol dell’anno – Anthony PARTIPILO

Miglior Procuratore dell’anno – Giovanni TATEO

Miglior Procuratore dell’anno – Valeriano NARCISI

Miglior Procuratore dell’anno – Claudio PARLATO

Miglior Allenatore dell’anno – Fabio GROSSO

Miglior Giovane Allenatore dell’anno – William VIALI

Miglior Presidente dell’anno – Luigi DE LAURENTIIS

Miglior Direttore Sportivo dell’anno – Ciro POLITO

Miglior Dirigente Sportivo dell’anno – Stefano MARCHETTI

Miglior Responsabile Settore Giovanile – Alessandro FRARA

Miglior Responsabile Area Scouting – Gianluca LONGO

Miglior Club per aver giocato con più calciatori italiani – CITTADELLA

Miglior Addetto Stampa dell’anno – Leonar PINTO

Miglior Squadra dell’anno - FROSINONE

Miglior Arbitro C.A.N. Serie A e B – Ermanno FELICIANI

Miglior Giocatore Rivelazione dell’anno – Giovanni FABBIAN

Miglior Esordiente dell’anno – Gabriele MORACHIOLI

Premio Gestione Social – PALERMO FC