Festival dello Sport, questa sera alle 20 c'è Ronaldinho

Inizia oggi a Trento il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, che per quattro giorni sarà protagonista co approfondimenti e interviste a tema sportivo. Tanti gli ospiti che hanno fatto o stanno facendo la storia del Milan. Il primo "scenderà in campo" questa sera: alle 20, a Trento, ci sarà infatti Ronaldinho. Intervistato da Filippo Maria Ricci all'Auditorium Santa Chiara, il fuoriclasse brasiliano interverrà in un incontro dal titolo: "Joga Bonito".