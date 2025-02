Feyenoord, il dg: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile in Champions League"

Dennis te Kloese, direttore generale del Feyenoord, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Robin van Persie per descrivere il nuovo allenatore del club: "Conosce molto bene la società. Abbiamo sempre prestato molta attenzione ad averlo qui come tecnico e sono felice che sia qui ora. Con un nuovo assistente come René Hake e John de Wolf e tutti gli altri membri dello staff, abbiamo costruito una grande squadra attorno a Van Persie".

Come mai l'esonero di Priske?

"Anche se hai esperienza, puoi fare valutazioni sbagliate. Se qualcosa va storto, devi risolverlo. Ovunque si lavori si possono commettere errori. Ecco perché abbiamo anche deciso che questo è un buon momento per nominare Robin come capo allenatore. Abbiamo ancora molto da giocare in Eredivisie e c'è ancora una meravigliosa serie di due partite con l'Inter in programma".

Cosa si sente di dire a Bosschaart?

"Si è introdotto in una situazione dal nulla e siamo felici che abbia assunto questa responsabilità. Era stato concordato in anticipo di farne una posizione provvisoria. Ho qualche riflessione sul fatto che la KNVB non gli abbia fornito i documenti di allenatore adatti, ma non è questo il punto ora".

Quali sono gli obiettivi?

"Giochiamo sempre per i trofei, ma ovviamente ora siamo più avanti nella stagione. Lui è un vincente e non credo che dovrei dargli incarichi speciali. Ha molta esperienza come calciatore e vive per questo club. Vogliamo tutti arrivare terzi e arrivare il più lontano possibile in Champions League. Ecco perché abbiamo nominato un nuovo allenatore".