Adesso è ufficiale: Ricardo Kakà è una delle nuove Icon presenti in Ultimate Team su Fifa 20. La conferma arriva dal trailer pubblicato dalla casa produttrice EA SPORTS per lanciare le valutazioni dei migliori 100 giocatori del gioco: presente l'ex fantasista rossonero e da un frame si possono anche leggere le valutazioni generali, 87 per la versione baby, 89 per la middle e 91 per la prime.