Fifa, 4 anni stop a funzionario corrotto

(ANSA-AP) - ZURIGO, 30 NOV - Il comitato etico della Fifa ha deciso di bandire per quattro anni un funzionario dell'organo che governa il calcio mondiale per aver accettato una bustarella. Secondo quanto riferito dall'ex candidato presidenziale Mohamed bin Hammam, a Manuel Dende, ex presidente della Sao Tomé Football Association, è stata inflitta una multa di 75.000 franchi svizzeri (75.000 dollari). La FIFA non ha fornito ulteriori dettagli sulle accuse a carico di Dende per corruzione e accettazione di doni. Dende ha ricevuto un regalo in contanti da 50.000 dollari da Bin Hammam, secondo gli autori del libro 'The Ugly Game'. Nel 2009, secondo il libro, Dende ha chiesto a Bin Hammam di versare 232.000 dollari sul suo conto bancario personale per aiutare a costruire campi artificiali nella sua isola di origine nell'Africa occidentale.