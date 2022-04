FIFA come Netflix: pronto un servizio streaming per il calcio

MilanNews.it

La FIFA è pronta a entrare nel modo delle piattaforme di streaming. Lo riporta Associated Press, che spiega l'intenzione di ricalcare le orme di Netflix, proponendo un servizio free per gli appassionati di calcio. Tra i servizi offerti documentari e alcune partite e si valuta l'inserimento delle gare dei Mondiali, in questo caso a pagamento. Il direttore della strategia FIFA, Charlotte Burr, ha dichiarato in merito: "Non è previsto un canone di abbonamento per il servizio ma ciò non significa che le cose non si potranno evolvere nel corso del tempo, passando a versioni premium o adottando altri modelli. Ad ogni modo ci sarà sempre una parte gratuita del servizio".